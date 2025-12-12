Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije raspisalo je danas, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidatura za članstvo u radnoj grupi za izradu prvog nacrta zakona roditelj-negovatelj.
Tekst Javnog poziva, koji će biti otvoren do 24. decembra, objavljen je na zvaničnom sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Ovo je prilika da sve organizacije, udruženja i savezi, koji deluju u oblasti socijalne zaštite, zaštite prava osoba sa invaliditetom i dece sa teškim smetnjama u razvoju, a posebno organizacije koje zastupaju interese dece sa invaliditetom, na potpuno transparentan i ravnopravan način učestvuju u procesu formiranja radne grupe.
Svim zainteresovanima se upućuje poziv da se prijave i daju svoj doprinos izboru članova radne grupe koja će biti zadužena za izradu nacrta ovog važnog zakona.
Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje još jednom potvrđuje punu posvećenost rešavanju pitanja roditelja-negovatelja, tehničku podršku čitavom procesu pruža Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.
Odmah po isteku roka za prijave biće sproveden izborni postupak, a nakon toga i formirana radna grupa, koja će bez ikakvog odlaganja krenuti u pripremu zakonskih rešenja.
Cilj je da roditelji koji svakodnevno brinu o oboleloj deci, deci sa invaliditetom i teškim smetnjama u razvoju što pre dobiju sistemska rešenja koja će njihov teret učiniti lakšim, a njihova prava sigurnijim.
Zajedničkim naporima želimo da dođemo do održivog, dugoročnog i pravednog rešenja, koje će odgovoriti na potrebe porodica koje nose najveći teret brige, ističe se u saopštenju.
Fotografija: ilustracija, arhiva