Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije raspisalo je danas, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidatura za članstvo u radnoj grupi za izradu prvog nacrta zakona roditelj-negovatelj.