Tekst Javnog poziva, koji će biti otvoren do 24. decembra, objavljen je na zvaničnom sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ovo je prilika da sve organizacije, udruženja i savezi, koji deluju u oblasti socijalne zaštite, zaštite prava osoba sa invaliditetom i dece sa teškim smetnjama u razvoju, a posebno organizacije koje zastupaju interese dece sa invaliditetom, na potpuno transparentan i ravnopravan način učestvuju u procesu formiranja radne grupe.

Svim zainteresovanima se upućuje poziv da se prijave i daju svoj doprinos izboru članova radne grupe koja će biti zadužena za izradu nacrta ovog važnog zakona.

Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje još jednom potvrđuje punu posvećenost rešavanju pitanja roditelja-negovatelja, tehničku podršku čitavom procesu pruža Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Odmah po isteku roka za prijave biće sproveden izborni postupak, a nakon toga i formirana radna grupa, koja će bez ikakvog odlaganja krenuti u pripremu zakonskih rešenja.

Cilj je da roditelji koji svakodnevno brinu o oboleloj deci, deci sa invaliditetom i teškim smetnjama u razvoju što pre dobiju sistemska rešenja koja će njihov teret učiniti lakšim, a njihova prava sigurnijim.

Zajedničkim naporima želimo da dođemo do održivog, dugoročnog i pravednog rešenja, koje će odgovoriti na potrebe porodica koje nose najveći teret brige, ističe se u saopštenju.

Fotografija: ilustracija, arhiva