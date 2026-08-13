Radovi na rekonstrukciji komunalne infrastrukture u ulici dr Batuta odvijaju se predviđenom dinamikom, a na terenu su trenutno u toku radovi na zameni dotrajale kanalizacione mreže objavljeno je na sajtu JKP Vodovod Kruševac.

Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija kanalizacione mreže u dužini od 220 metara, kao i zamena dotrajale vodovodne mreže novim polietilenskim cevima prečnika 110 mm, u ukupnoj dužini od 580 metara, uz izradu 60 novih priključaka za domaćinstva. Do sada je rekonstruisano oko 150 metara kanalizacione mreže, uz izradu novih šahtova, a radovi će se nastaviti rekonstrukcijom vodovodne mreže.

Za realizaciju rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže ukupno je izdvojeno oko 16 miliona dinara, a sredstva su obezbeđena iz budžeta Grada Кruševca i JКP „Vodovod – Кruševac“.

Rekonstrukcijom vodovodne i kanalizacione mreže biće unapređena komunalna infrastruktura u ulici dr Batuta i stvoreni uslovi za pouzdanije funkcionisanje sistema i sigurnije vodosnabdevanje stanovnika ovog dela grada.

JКP „Vodovod – Кruševac“ obaveštava korisnike da je zbog tehničkog kvara na telefonskoj centrali trenutno onemogućena komunikacija putem fiksne telefonije. Sve prijave kvarova i ostale informacije korisnici mogu prijaviti na broj telefona 064/824-95-00.