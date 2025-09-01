RADOVI NA PREDNJEM DELU ZGRADE GIMNAZIJE SE PRIVODE KRAJU

Radovi na fasadi kruševačke Gimnazije su u toku. U skladu sa bezbednosnim propisima, objekat je zaštićen i obezbeđeno je sigurno i bezbedno funkcionisanje učenika i zaposlenih, izjavio je gradonačelnik Ivan Manojlović, povodom objava na društvenim mrežama pojedinih prosvetnih radnika, zaposlenih u Gimaziji, koji su se prvog dana školske godine fotografisali sa zaštitnim šlemovima u školskim prostorijama.

Radovi na prednjem delu objekta privode se kraju. U narednih nekoliko dana se očekuju malterski radovi, a sporadično će se raditi bočni deo fasade, kao i deo u školskom dvorištu, koje je inače iz bezbednosnih razloga zatvoreno, te svi učenici koriste glavni ulaz škole, istakao je gradonačelnik odgovarajući na pitanje kada se očekuje završetak radova.