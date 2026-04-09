RADNO VREME JKP „VODOVOD – KRUŠEVAC“ ZA VREME VASKRŠNjIH PRAZNIKA 2026. GODINE

Obaveštavamo sve korisnike da JKP „Vodovod – Kruševac“ za vaskršnje praznike neće raditi počev od Velikog petka, 10. 04. 2026. godine, pa

zaključno sa drugim danom Vaskrsa, ponedeljkom, 13. 04. 2026. godine (petak, subota, nedelja i ponedeljak). Takođe, tokom praznika blagajne JKP „Vodovod – Kruševac“ neće raditi.

Za vreme praznika organizovana su dvadesetčetvoročasovna dežurstva, a eventualne promene na vodovodnim i kanalizacionim instalacijama građani mogu prijaviti na besplatni korisnički broj telefona 0800/303–037 ili na broj 037/415-301.