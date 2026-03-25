RADNI SASTANCI RUKOVODSTVA GRADA ODRŽANI SA MEŠTANIMA MESNIH ZAJEDNICA GAGLOVO I PAKAŠNICA

Radni sastanci sa mesnim zajednicama održavaju se u kontinuitetu kako bi se postigli dogovori o daljim radovima u svim naseljenim mestima, a po planu i programu rada za tekuću godinu i u skladu sa realnim mogućnostima gradske uprave.

Predstavnici grada Kruševca krajem prošle godine započeli su obilazak svih mesnih zajednica, kojih je na teritoriji Kruševca ukupno 54, kako bi se u direktnom razgovoru sa meštanima upoznali sa problemima i prioritetima i kako bi se dogovoreno realizovalo u tekućoj godini. U mesnoj zajednici Gaglovo kompletno su uređene dve ulice sredstvima iz budžeta grada.

Meštani su kao prioritet za ovu godinu naveli rekonstrukciju Doma kulture i uređenje pešačke staze kroz naseljeno mesto.

Aktivno učešće na radnim sastancima uzeli su predstavnici svi nadležnih preduzeća službi i organa grada. O planovima i prioritetima rada za tekuću godinu razgovaralo se i u Pakašnici.

Do sada su radni sastanci održani u tridesetak mesnih zajednica, a narednih dana razgovori sa meštanima biće vođeni u preostalim mestima koje nadležnošću pokriva grad Kruševac.