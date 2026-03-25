RADNI SASTANCI RUKOVODSTVA GRADA ODRŽANI SA MEŠTANIMA MESNIH ZAJEDNICA GAGLOVO I PAKAŠNICA

ByGoran Nikolić

mar 25, 2026

Radni sastanci sa mesnim zajednicama održavaju se u kontinuitetu kako bi se postigli dogovori o daljim radovima u svim naseljenim mestima, a po planu i programu rada za tekuću godinu i u skladu sa realnim mogućnostima gradske uprave.

Predstavnici grada Kruševca krajem prošle godine započeli su obilazak svih mesnih zajednica, kojih je na teritoriji Kruševca ukupno 54, kako bi se u direktnom razgovoru sa meštanima upoznali sa problemima i prioritetima i kako bi se dogovoreno realizovalo u tekućoj godini. U mesnoj zajednici Gaglovo kompletno su uređene dve ulice sredstvima iz budžeta grada.

Meštani su kao prioritet za ovu godinu naveli rekonstrukciju Doma kulture i uređenje pešačke staze kroz naseljeno mesto.

Aktivno učešće na radnim sastancima uzeli su predstavnici svi nadležnih preduzeća službi i organa grada. O planovima i prioritetima rada za tekuću godinu razgovaralo se i u Pakašnici.

Do sada su radni sastanci održani u tridesetak mesnih zajednica, a narednih dana razgovori sa meštanima biće vođeni u preostalim mestima koje nadležnošću pokriva grad Kruševac.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

KROZ PAR DANA POČINJE IZGRADNJA PRIKLJUČNOG KABLOVSKOG VODA „KRUŠEVAC 3 – STARI AERODROM“

mar 25, 2026 Goran Nikolić
Društvo Sport Vesti

MLADI KRUŠEVAČKI BOKSERI DONOSE DVE MEDALJE SA DRŽAVNOG PRVENSTVA ODRŽANOG NA ZLATIBORU

mar 25, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

U SREDU I ČETVRTAK VIŠE SUNČANIH SATI I TEMPERATURE DO 20°C, A ONDA VREMENSKI PREOKRET, UPOZORAVA RHMZ

mar 25, 2026 Goran Nikolić

Društvo Vesti

RADNI SASTANCI RUKOVODSTVA GRADA ODRŽANI SA MEŠTANIMA MESNIH ZAJEDNICA GAGLOVO I PAKAŠNICA

25.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

KROZ PAR DANA POČINJE IZGRADNJA PRIKLJUČNOG KABLOVSKOG VODA „KRUŠEVAC 3 – STARI AERODROM“

25.03.2026. Goran Nikolić
Nekategorisano

GRAD КRUŠEVAC REALIZUJE PROJEKAT „VOLONTIRAJ ZA КRUŠEVAC“, UZ FINANSIJSKU PODRŠKU MINISTARSTVA TURIZMA I OMLADINE

25.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Sport Vesti

MLADI KRUŠEVAČKI BOKSERI DONOSE DVE MEDALJE SA DRŽAVNOG PRVENSTVA ODRŽANOG NA ZLATIBORU

25.03.2026. Goran Nikolić