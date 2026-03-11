RADNI SASTANAK RUKOVODSTVA GRADA KRUŠEVCA I KOMPANIJE „GOODYEAR“

U Kruševcu je održana radni sastanak sa predstavnicima kompanije Goodyear na kome se razgovarlo o budućim poslovnim planovima.

U kabinetu gradonačelnika održan je radni sastanak sa predstavnicima kompanije Goodyear, kome su prisustvovali ministar odbrane Bratislav Gašić. Sumirajući efekte dobrog i konstruktivnog sastanka, kako je rekao, gradonačelnik Ivan Manojlović je podsetio da je kompanija Goodyear koja posluje u Kruševcu, otkupila Cooper Tire i uspešno nastavila poslovanje. Težište razgovora bilo je na budućim poslovnim planovima, uz sagledavanje širenja njihovog proizvodnog kompleksa i izgradnje novih hala

“Grad Kruševac je uvek tu da pruži ruku podrške i kontinuiranu brigu o svakom segment, kako bi opravdali epitet partnera na koga mogu uvek računat“, zaključio je gradonačelnik Manojlović.