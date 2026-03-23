RADNI SASTANAK PREDSTAVNIKA GRADA, KRUŠEVAČKIH JAVNIH PREDUZEĆA I MEŠTANA MESNE ZAJEDNICE KAPIDŽIJA

Predstavnici gradskog rukovodstva i kruševčakih javnih preduzeća sastali su se sa meštanima mesne zajednice Kapidžija.

Kao jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u MZ Kapidžija je izgradnja trotoara, s obzirom da je glavni put u ovom naseljenom mestu izuzetno frekfentan, te je bezbednost dece i svih pešaka prioritet. Osim putne infrastrukture u ovoj godini radiće se na pripremi projektne dokumentacije za izgradnju kompletne kanalizacione mreže, s obzirom da je kanalizacija urađena u jednom delu Kapidžije.

U prethodnom periodu u mesnoj zajednici Kapidžija izvedeni su radovi na izgradnji mosta, propusta kanala, kako bi se zaštititila infrastruktura od bujičnih vodotokova, čime su rešeni dugogodišnji problemi meštana.

Do sada su predstavnici grada održali radne sastanke u preko trideset mesnih zajednica, a narednih dana razgovori sa meštanima biće vođeni u preostalih 20-ak.