PUTEVI SRBIJE: ZBOG NAJAVE SNEŽNIH PADAVINA BUDITE OPREZNIJI U VOŽNjI

„Putevi Srbije“ apeluju na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i koriste zimsku opremu jer se tokom popodnevnih i večernjih sati na teritoriji cele Srbije očekuju padavine u vidu susnežice i slabog snega.

Na jugu i jugoistoku zemlje sneg će padati tokom čitavog dana, uz očekivano formiranje snežnog pokrivača, što može otežati uslove saobraćaja, posebno na planinskim prevojima, mostovima, nadvožnjacima i deonicama sa usponima.

Sva raspoloživa mehanizacija je na terenu 24 časa i ekipe putara su u pripravnosti i spremne da intervenišu u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja.

Pre polaska na put informišite se detaljno o stanju na državnim putevima Republike Srbije u realnom vremenu, na zvaničnoj prezentaciji preduzeća „Putevi Srbije“ na linku: https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/stanje-na-dr%C5%BEavnim-putevima.