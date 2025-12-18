Jefimija TV, Kruševac

PUTEVI SRBIJE: RADOVI NA DRŽAVNOM PUTU I A REDA BROJ 5, PETLJA ĆIĆEVAC – PETLJA KOŠEVI

ByGoran Nikolić

dec 18, 2025

JP „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da se od 19.12. do 08.01.2026. godine izvoditi radovi na izgradnji betonskih platformi oko telekomunikacionih šahtova, na državnom putu I A reda broj 5, na deonici petlja Ćićevac – petlja Koševi (od km 16+721,95 do km 27+600), u oba smera.

U toku izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka u dužini od 200 metara, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom i voznom saobraćajnom trakom.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

