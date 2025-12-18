Jefimija TV, Kruševac

PUTEVI SRBIJE: PAŽLjIVO VOZITE ZBOG POJAČANOG INTEZITETA SAOBRAĆAJA NA DAN SVETOG NIKOLE

JP „Putevi Srbije“ apeluje na sve vozače i učesnike u saobraćaju da, usled pojačanog intenziteta saobraćaja koji se očekuje u petak, 19. decembra zbog proslave Sv. Nikole, ne kreću na put bez obavezne zimske opreme, posebno u brdovitim i planinskim predelima, da drže bezbedno odstojanje, poštuju ograničenje brzine i vožnju prilagode uslovima na putu, kao i da ne voze pod dejstvom alkohola, kako ne bi ugrozili svoju i bezbednost svih ostalih učesnika u saobraćaju.

JP „Putevi Srbije“ svima koji slave želi srećnu slavu Sv. Nikola.

