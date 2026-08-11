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Društvo Vesti

PUTEVI SRBIJE: OPREZ ZBOG VISOKIH TEMPERATURA

ByGoran Nikolić

avg 11, 2026

„Putevi Srbije“ upozorava učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni jer se i narednih dana očekuju visoke temperature od preko 35°S.

Letnji  uslovi  u  saobraćaju  zahtevaju  pojačanu  pažnju  i  odgovorno ponašanje svakog učesnika u saobraćaju.

U cilju bezbednog putovanja, Putevi Srbije apeluje na sve vozače da isplaniraju putovanje, na put kreću odmorni u jutarnjim časovima kada su temperature vazduha ugodnije za vožnju, prave pauze na svaka dva sata i redovno unose tečnost.

Poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju, vožnju prilagodite uslovima na putu, obrate pažnju na radove, držite bezbedno odstojanje, sačuvajte svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju!

Putevi Srbije svim učesnicima u saobraćaju želi srećan put!

By Goran Nikolić

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