PUTEVI SRBIJE: OPREZ ZBOG VISOKIH TEMPERATURA

„Putevi Srbije“ upozorava učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni jer se i narednih dana očekuju visoke temperature od preko 35°S.

Letnji uslovi u saobraćaju zahtevaju pojačanu pažnju i odgovorno ponašanje svakog učesnika u saobraćaju.

U cilju bezbednog putovanja, Putevi Srbije apeluje na sve vozače da isplaniraju putovanje, na put kreću odmorni u jutarnjim časovima kada su temperature vazduha ugodnije za vožnju, prave pauze na svaka dva sata i redovno unose tečnost.

Poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju, vožnju prilagodite uslovima na putu, obrate pažnju na radove, držite bezbedno odstojanje, sačuvajte svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju!

Putevi Srbije svim učesnicima u saobraćaju želi srećan put!