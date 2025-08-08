PUTEVI SRBIJE: OČEKUJE SE POJAČAN INTENZITET SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U SRBIJI

JP „Putevi Srbije“ obaveštava javnost da se tokom predstojećeg vikenda zbog sezone godišnjih odmora i smene turista očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Srbiji.

U cilju nesmetanog prolaska vozila srpskim autoputevima intenziviran je rad na naplatnim stanicama, povećan broj inkasanata i svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno bez pauze.

Najbrži prolazak kroz naplatne stanice omogućava elektronska naplata putarine (ENP). Registrujte se na integrisani sistem naplate putarine Toll4All i putujte jednim TAG uređajem bez zadržavanja na naplatnim stanicama kroz Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Hrvatsku.

Na vreme isplanirajte put i unapred se informišite putem internet prezentacije i aplikacije za mobilne telefone JP „Putevi Srbije“ u realnom vremenu o planiranim radovima na državnim putevima, izmenama režima saobraćaja, cenama putarine, eventualnim zadržavanjima kao i svim drugim neophodnim informacijama.

Link: https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/stanje-na-dr%C5%BEavnim-putevima

JP „Putevi Srbije“ apeluje na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i poštuju saobraćajnu signalizaciju.

JP „Putevi Srbije“ svim učesnicima u saobraćaju želi srećan put!