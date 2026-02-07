PUTEVI SRBIJE: OBAVEZNI TAG UREĐAJI ZA KAMIONE OD 1. APRILA 2026. GODINE

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ obaveštava javnost da je u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, obavezna upotreba TAG uređaja za vozila IV kategorije – teretna vozila, počev od 1. januara 2026. godine.

U cilju obezbeđenja prelaznog perioda i tehničke podrške za sve korisnike, Putevi Srbije je donelo odluku da primenu zakonskih odredbi odloži do 1. aprila 2026. godine.

Obavezna upotreba TAG uređaja za vozila IV kategorije uvedena je radi povećanja protočnosti saobraćaja, smanjenja gužvi na naplatnim stanicama, unapređenja bezbednosti i efikasnosti u sistemu elektronske naplate putarine (ENP), kao i planiranog uvođenja naplate putarine na putevima nižeg reda za teška teretna vozila.

Novi sistem će funkcionisati bez naplatnih stanica – free flow sistem, dok će TAG uređaji biti kompatibilni sa postojećim sistemom.

Prepoznavši ekonomske i operativne prednosti elektronske naplate putarine (ENP), domaći prevoznici u čak 85% korišćenje autoputeva plaćaju putem TAG uređaja.

Putevi Srbije pozivaju sve prevoznike da uvedu TAG uređaje u svoja vozila u najkraćem roku i time osiguraju brži, jednostavniji i bezbedniji prolazak kroz naplatne stanice.

Detaljne informacije o kupovini ili prekonfiguraciji TAG uređaja možete dobiti putem besplatnog poziva na tel. 0800 111 004 – Korisnički centar (24/7) ili putem linka: https://toll4all.com/rs#mesta.