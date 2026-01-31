PUTEVI SRBIJE: NEOPHODAN JE OPREZ U VOŽNjI

„Putevi Srbije“ apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni zbog toga što se prema najavi hidrometereološkog zavoda danas u pojedinim delovima zemlje očekuje kiša, dok se u brdsko-planinskim predelima očekuje susnežica i slab sneg.

Savetujemo vozače da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme i da prilagode vožnju uslovima na putu.

Sva raspoloživa mehanizacija je na terenu 24 časa i ekipe putara su u pripravnosti i spremne da intervenišu u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja.

Detaljne informacije o stanju na državnim putevima Republike Srbije u realnom vremenu, možete naći na internet prezentaciji preduzeća „Putevi Srbije“ d.o.o. na linku: https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/stanje-na-dr%C5%BEavnim-putevima