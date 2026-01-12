PUTEVI SRBIJE: BUDITI OPREZNI ZBOG KIŠE KOJA ĆE SE LEDITI PRI TLU

JP ,,Putevi Srbije“ apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni jer se, prema najavama Hidrometeorološkog zavoda, očekuje naoblačenje koje će u toku noći između ponedeljka i utorka (12. i 13. januar) i u utorak, 13. januara ujutro na severu i na zapadu Srbije usloviti slab sneg ili kišu koja će se lediti pri tlu.

Apelujemo na vozače da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme i lance u brdovitim i planinskim terenima, striktno poštuju saobraćajnu signalizaciju i brzinu kretanja prilogode uslovima na putu!

Sva raspoloživa mehanizacija je na terenu 24 časa i ekipe putara su u pripravnosti i spremne da intervenišu u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja.

Detaljne informacije o stanju na državnim putevima Republike Srbije u realnom vremenu, možete naći na internet prezentaciji JP „Putevi Srbije“ na linku: https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/stanje-na-dr%C5%BEavnim-putevima