PUTEVI SRBIJE: BEZ ZIMSKE OPREME NE KREĆITE NA PUT!

JP „Putevi Srbije“ obaveštava javnost da su autoputevi i svi državni putevi prvog i drugog reda kao i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima prohodni za saobraćaj.

Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Požege, Užica, Valjeva. Na snazi je zabrana za šlepere na teritoriji Kruševca, Valjeva i Novog Pazara. Sva raspoloživa mehanizacija i ekipe putara su na terenu spremni da reaguju po potrebi. Raspolažemo sa dovoljnim količinama soli, kamenog agregata i rizle.

JP „Putevi Srbije“ apeluje na sve učesnike da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme, jer se danas i sutra (6. i 7. januara 2026.g.), u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji i širem području Beograda, u južnom Banatu, Šumadiji, Pomoravlju i na istoku Srbije očekuje lokalna pojava kiše koja će se lediti pri tlu.

Ukoliko krenete na put, budite posebno oprezni, poštujte ograničenja brzine i prilagodite vožnju uslovima na putu.

Detaljne informacije o stanju na državnim putevima Republike Srbije u realnom vremenu, možete naći na internet prezentaciji JP „Putevi Srbije“ na linku: https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/stanje-na-dr%C5%BEavnim-putevima.