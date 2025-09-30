PSIHOLOŠKA PODRŠKA KAO OSLONAC – DVE GODINE PROGRAMA ZA ŽRTVE I PORODICE ŽRTAVA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA

Saobraćajne nezgode ne ostavljaju posledice samo na putu, već i u životima onih koji prežive ili izgube najmilije. Upravo zato je Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Društvom psihologa Srbije i Udruženjem roditelja dece stradale u saobraćajnim nezgodama, 30. septembra 2023. godine pokrenula projekat besplatne psihološke podrške za žrtve saobraćajnih nezgoda, kako bi svi koji su preživeli saobraćajne nezgode ili izgubili najmilije, zajedno sa svojim porodicama, dobili oslonac i podršku u najtežim trenucima.

Tokom dvogodišnje realizacije projekta, ova vrsta pomoći obezbeđena je za više od pet stotina građana, kroz skoro 1.300 besplatnih seansi, koje su vodili licencirani psiholozi obučeni da pruže pomoć žrtvama saobraćajnih nezgoda na teritoriji Republike Srbije.

Sistem podrške zasnovan je na besplatnom SOS telefonu 0800-085-087, dostupnom radnim danima od 10 do 16 časova, gde na pozive odgovaraju psiholozi širom Srbije. Pored telefonske linije, licima koja su preživela saobraćajne nezgode i njihovim porodicama na raspolaganju je i veb sajt psiholoskapodrska.abs.gov.rs, kao digitalno mesto sigurnosti sa praktičnim uputstvima, savetima i mogućnošću zakazivanja razgovora.

Iza svake brojke stoji ljudska sudbina. U poslednjih deset godina u Srbiji je zabeleženo 341.834 saobraćajnih nezgoda, u kojima je poginulo 5.450 ljudi, a povređeno 197.274 lica. Istraživanja pokazuju da svaki peti povređeni nakon nezgode prolazi kroz akutnu stresnu reakciju, a četvrtina njih se suočava sa dugoročnim psihičkim tegobama. Zato je ovaj program više od statistike – on predstavlja spasonosnu ruku onome ko je ostao sam u svojoj boli.

Žrtve saobraćajnih nezgoda i njihove porodice nisu same – sistem psihološke podrške im stoji na raspolaganju, kroz besplatan SOS telefon 0800-085-087, veb sajt psiholoskapodrska.abs.gov.rs i mrežu licenciranih stručnjaka. Društvena je obaveza svih nas da ovu pomoć učinimo vidljivom i dostupnom. Agencija za bezbednost saobraćaja zato poziva sve medije da se pridruže projektu, tako što će uz izveštavanje o saobraćajnim nezgodama deliti informacije o besplatnom broju i sajtu, jer zajedno možemo omogućiti da podrška stigne do svih kojima je najpotrebnija.