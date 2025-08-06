Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i Policijske uprave u Kruševcu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Kruševcu, Ministarstvom polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Upravom za veterinu, sprečili su promet velike količine pilećeg mesa zaraženog bakterijom salmonelom, čime je otklonjena direktna opasnost po zdravlјe lјudi i životnu sredinu. Ukupno je pronađeno oko 40 tona neoznačenog i potencijalno opasnog pilećeg mesa i prerađevina, uhapšene su za sada dve osobe, a policija u saradnji sa navedenim institucijama nastavlјa rad na identifikaciji svih učesnika i odgovornih lica u lancu nedozvolјene trgovine i vršenju opisanih društveno opasnih radnji.

Policija je uhapsila i odredila zadržavanje do 48 časova Đ. K. (1996) i V. K. (1967) iz Ćićevca, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo proizvodnja i stavlјanje u promet škodlјivih proizvoda.

Nakon što je 29. jula 2025. godine, tokom redovne kontrole na farmi živine u vlasništvu osumnjičenog Đ. K., ustanovlјeno prisustvo salmonele, od strane nadležne veterinarske stanice čiji je vlasnik V. K., otac prvoosumnjičenog, Republička veterinarska inspekcija je izdala zabranu prodaje tog mesa. Ponovlјenim uzorkovanjem 2. avgusta, na inicijativu osumnjičenih potvrđeno je isto nalazom nadležnog veterinarskog instituta iz Kralјeva.

Uprkos toj zabrani, vanrednim inspekcijskim nadzorom 4. avgusta utvrđeno je da je zaražena živina sa farme u međuvremenu prodata.

Sumnja se da je osumnjičeni zahtevao ponovno uzorkovanje kako bi sproveo svoju nameru u izvršenju krivičnog dela zbog kog je i uhapšen.

Opsežnim radom policije, Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za veterinu, meso ove živine je pronađeno u jednom privrednom društvu u mestu Sikirica.

Osumnjičeni Đ. K. i V. K. su, kako se sumnja, sa više lica, izvršili utovar i transport zaraženih pilića do ovog privrednog društva.

U saradnji sa Republičkom veterinarskom inspekcijom, u objektima ovog privrednog društva pronađena je velika količina pilećeg mesa i prerađevina, oko 40 tona, bez odgovarajuće dokumentacije o poreklu i kvalitetu od čega čak 70 odsto nije bilo obeleženo u skladu sa propisima. Utvrđeno je i neslaganje fakturisane robe sa stvarno zatečenim količinama u hladnjači.

Sve zaplenjeno meso biće uništeno, a ovom privrednom društvu je rešenjem zabranjen dalјi rad. Policija u saradnji sa nadležnim organima nastavlјa rad na identifikaciji svih učesnika u lancu, kao i na proveri kompletnog poslovanja ovog subjekta, u saradnji sa inspekcijskim službama Ministarstva finansija i tržišne inspekcije, kao i Ministarstvom za zaštitu životne sredine.

Pored toga, utvrđeno je da su ostaci zaklane živine bacani na gradsku deponiju, čime je stvorena i opasnost po životnu sredinu što je, takođe, predmet dalјeg postupanja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlјa rad sa svim relevantnim institucijama u cilјu sprečavanja ugrožavanja zdravlјa lјudi i zaštite životne sredine i hapšenja svih odgovornih lica i utvrđivanja eventualne odgovornosti zaposlenih u javnom sektoru u slučaju potvrde postupanja koje je suprotno Protokolu o postupanju veterinarske inspekcije u ovakvim i sličnim slučajevima.

Fotografije u tekstu: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije