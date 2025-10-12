PROMENLJIVO OBLAČNO, ALI UGLAVNOM SUVO VREME TOKOM NAREDNE NEDELJE U KRUŠEVCU

U Srbiji u ponedeljak pre podne pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima malo i umereno oblačno. Prolazno naoblačenje koje će sredinom dana zahvatiti sever Vojvodine, posle podne proširiće se na zapadne i centralne, a uveče i tokom noći i na ostale predele Srbije. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 11, a najviša od 16 do 20 stepeni.

U ponedeljak u Kruševcu promenljivo oblačno, uglavnom suvo vreme. Jutarnja temperatura 7, najviša dnevna 17°C.

U Srbiji u utorak na severu pre podne pretežno sunčano, posle podne podne uz promenljivu oblačnost. U ostalim predelima umereno do potpuno oblačno, samo tokom jutra ponegde u brdsko-planinskim predelima sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 11, a najviša od 15 do 18, na istoku oko 20 stepeni.

U utorak u Kruševcu promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura 9, najviša dnevna 17°C.

U Srbiji u sredu nakon hladnog jutra, tokom dana suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 3 do 7, a najviša od 15 do 18 stepeni.

U sredu u Kruševcu promenljivo oblačno, sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura 5, najviša dnevna 16°C.

U Srbiji u četvrtak nakon hladnog jutra, tokom dana suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 7, a najviša od 15 do 18 stepeni.

U četvrtak u Kruševcu promenljivo oblačno, sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura 5, najviša dnevna 17°C.

U Srbiji od 17. do 21. oktobra 2025. godine: U petak promenljivo sa dužim sunčanim intervalima, u drugoj polovini dana postepeno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima koje će zahvatiti južne, a za vikend će se proširiti i na zapadne, centralne i istočne krajeve Srbije.

U petak u Kruševcu promenljivo oblačno, ali uglavnom suvo vreme. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 19°C.

U subotu u Kruševcu promenljivo oblačno, sa sunčanim periodima tokom dana. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna 18°C.

U nedelju u Kruševcu promenljivo oblačno, uglavnom suvo vreme. Jutarnja temperatura 9, najviša dnevna 17°C.

Narednog ponedeljka u Kruševcu, prema današnjoj prognozi, promenljivo oblačno, uglavnom suvo vreme. Jutarnja temperatura 7, najviša dnevna 17°C.

Reumatski bolovi i neraspoloženje kod meteoropata: Očekivana biometeorološka situacija izazivaće uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Od meteoropatskih reakcija mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje. Preporučuje se povećana koncentracija svim učesnicima u saobraćaju.