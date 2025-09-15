„PROLETER“ IZ KRUŠEVCA OVE GODINE OBELEŽIO 80 GODINA OD OSNIVANJA KLUBA

„Proleter“ iz Kruševca ove godine je obeležio 8 decenija postojanja, odnosno 80 godina od osnivanja kluba. Osnovan je 1945. godine, odmah nakon Drugog svetskog rata, u talasu obnove i razvoja sporta širom tadašnje Jugoslavije, a 20 godina je registrovan kao sportsko društvo “Proleter”. 1988. godine je održana prva olimpijada Roma u Kruševcu I okupila 35 gradova.

Grad Kruševac je grad bogate istorije i fudbalske tradicije. U to ime odigrane su prijateljske utakmice sa klubovima iz Niša i Brusa. Manifestaciji je prisustvovala pomoćnica gradonačelnika za omladinu I sport Nevena Plavšić I poželela da klub traje još dugi niz godina, a da današnjim danom obeležimo dugogodišnje lepo druženje, sport, zdravlje I puno još prilika za ovakvim okupljanjem. Nakon prijateljskih utakmica dodeljene su nagrade i u tu čast organizovano druženje za sve učesnike.

Klub je bio i ostao važan deo lokalne zajednice, i mesto okupljanja mladih sportista i ljubitelja fudbala.

Tekst i fotografija: Služba protokola Gradske uprave Kruševac