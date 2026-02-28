PRODUŽEN ROK ZA ISPLATU POVRAĆAJA ŠKOLARINE SAMOFINANSIRAJUĆIM STUDENTIMA

Ponedeljak

06.30 SERIJA (R) - Slatka tajna 07.30 Jutarnji program 10.45 Hrana i vino 11.30 SERIJA (R) - Ja sam tvoja sudbina 12.00 Vesti 13.00 EMISIJA (R) - Stari zanati (r) Svet poljoprivrede 14.00 Vesti14.10 Dokumentarna emisija (r) 15.00 SERIJA (P) - Ja sam tvoja sudbina 15.55 Vesti 16.20 Hrana i vino (p) 17.00 SERIJA (P) - Slatka tajna 17.55 Dnevnik I 18.30 Mali oglasi 19.00 EMISIJA (P) – Ordinacija 19.55 Vesti 20.15 EMISIJA (P) – Kuliranje 20.50 Mali oglasi 21.15 EMISIJA (P) - Vodič kroz dijabetes 21.55 Dnevnik II 23.00 SERIJA (R) - Slatka tajna

Utorak

06.30 EMISIJA (R) - Slatka tajna 07.30 Jutarnji program 10.45 Hrana i vino 11.30 SERIJA (R) - Ja sam tvoja sudbina 12.00 Vesti 12.10 Mali oglasi 13.00 EMISIJA (R) - Vodič kroz dijabetes Lovište 14.00 Vesti 14.10 EMISIJA (R) - Prolog 15.00 SERIJA - Ja sam tvoja sudbina 15.30 Hrana i vino (p) 15.55 Vesti 16.00 Mali oglasi 16.10 SERIJA (P) - Slatka tajna 16.55 KRUŠEVAC REALNO 17.55 Dnevnik I 18.30 Mali oglasi 19.00 EMISIJA (P) - Ordinacija 19.55 Vesti 20.15 EMISIJA (P) - Sport 037 20.50 Mali oglasi 21.55 Dnevnik II 23.00 SERIJA (R) - Slatka tajna

Sreda

06.30 SERIJA (R) - Slatka tajna 07.30 Jutarnji program 10.45 Hrana i vino 11.30 SERIJA(R) - Ja sam tvoja sudbina 12.00 Vesti 12.10 Mali oglasi 13.00 EMISIJA (R) - Ognjište 14.00 Vesti 14.10 EMISIJA (R) - Ordinacija 14.30 Sport 037 15.00 SERIJA (P) - Ja sam tvoja sudbina 15.55 Vesti 16.05 Mali oglasi 16.20 Hrana i vino (p) 17.00 SERIJA (P) - Slatka tajna 17.55 Dnevnik I 18.30 Mali oglasi 19.00 EMISIJA (P) - Ordinacija 19.55 Vesti 20.15 EMISIJA (P) - Hronika Ćićevca 20.40 Mali oglasi 21.15 EMISIJA (R) - Uzdravlje i svakom dobro 21.55 Dnevnik II 23.00 SERIJA (R) - Slatka tajna

Četvrtak

06.30 SERIJA (R) - Slatka tajna 07.30 Jutarnji program 10.45 Hrana i vino 11.30 SERIJA (R) - Ja sam tvoja sudbina 12.00 Vesti 12.10 Mali oglasi 13.00 EMISIJA (R) - Kuliranje 14.00 Vesti 14.10 EMISIJA (R) - Hronika Ćićevca 15.00 SERIJA (P) - Ja sam tvoja sudbina 15.25 Hrana i vino (P) 15.55 Vesti 16.10 SERIJA (P) - Slatka tajna 16.55 KRUŠEVAC REALNO 17.55 Dnevnik I 18.30 Mali oglasi 19.00 EMISIJA (P) - Ordinacija 19.55 Vesti 20.15 EMISIJA (P) - Lepi, zdravi i srećni EMISIJA (P) - Lovište 21.55 Dnevnik II 23.00 SERIJA (R) - Slatka tajna

Petak

06.30 SERIJA (R) – Slatka tajna 07.30 Jutarnji program 10.45 Hrana i vino 11.30 SERIJA (R) - Ja sam tvoja sudbina 12.00 Vesti 12.10 Mali oglasi 13.00 EMISIJA (R) – Veze 14.00 Vesti 15.00 SERIJA (P) - Ja sam tvoja sudbina 15.55 Vesti 16.05 Mali oglasi 16.20 Hrana i vino (p) 17.00 SERIJA (P) - Slatka tajna 17.55 Dnevnik I 18.30 Mali oglasi 18.35 Crtani film 19.00 EMISIJA (P) – Ordinacija 19.55 Vesti 20.10 DOKUMENTARNA EMISIJA verska emisija 21.00 EMISIJA (P) - Ognjište 21.55 Dnevnik II 23.00 SERIJA (R) - Slatka tajna

Subota

07.00 SERIJA (R) - Slatka tajna reprize epizoda emitovanih od ponedeljka do petka 10.30 NESTRPLJIVI SNOVI repriza od nedelje 11.00 EMISIJA (P) - Naša sela 11.35 Mali oglasi 12.00 EMISIJA (P) - Svet poljoprivrede 13.00 EMISIJA (R) - Lovište Dijabetes dom 14.00 DOKUMENTARNA EMISIJA (R) - verska emisija - 14.45 Mali oglasi 15.00 EMISIJA (R) - Ognjište 16.00 EMISIJA (R) - Movieland 16.35 Mali oglasi 17.00 EMISIJA (R) - Bulevar 17.55 Vesti 18.10 Mali oglasi 18.20 EMISIJA - Anny Stile 19.00 EMISIJA (P) - Muzička planeta 19.55 Vesti 20.15 DOKUMENTARNA EMISIJA (P) - verska emisija - 21.00 EMISIJA (P) - Prolog 21.45 Mali oglasi 00.00 Film

Nedelja