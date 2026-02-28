PRODUŽEN ROK ZA ISPLATU POVRAĆAJA ŠKOLARINE SAMOFINANSIRAJUĆIM STUDENTIMA

Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije uputilo je danas poziv svim samofinansirajućim studentima, koji ostvaruju pravo za povraćaj 50 odsto plaćene školarine za školsku 2024/2025. godinu, da se prijave za otvaranje studentske kartice i da to učine najkasnije do 6. marta, putem portala Uprave za trezor, kako bi im sredstva bila refundirana.
Ministarstvo prosvete, u želji da svaki samofinansirajući student ostvari svoje pravo na povraćaj školarine za prošlu školsku godinu, produžilo je rok za isplatu poslednje rate sredstva samofinansirajućim studentima za sedam radnih dana.
U razmeni podataka između Ministarstva prosvete, Uprave za trezor i Banke Poštanska štedionica utvrđeno je da još 7.100 samofinansirajućih studenata koji imaju pravo na isplatu sredstva nema otvorenu studentsku karticu.
Naime, utvrđeno je da od 7.221 studenta kojima je trebalo da budu uplaćena sredstva po osnovu povraćaja 50 odsto plaćene školarine za prvi put upisane predmete u školskoj 2024/2025. godini, samo 121 student ima studentsku karticu, odnosno otvoren račun kod Poštanske štedionice koji je povezan sa studentskom karticom.
Imajući u vidu da nije moguće izvršiti dodatne isplate po osnovu plaćenih školarina za školsku 2024/2025. godinu za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao, studenti koji imaju pravo na povraćaj sredstava mogu se prijaviti za otvaranje studnetske kartice kako bi im sredstva bila refundirana, dodaje se u saopštenju.