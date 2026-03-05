PRIVREMENO ZATVARANJE DUŠANOVE ULICE U KRUŠEVCU OD 6. DO 8. MARTA

Zbog izvođenja radova na izradi punog asfaltnog platoa u Dušanovoj ulici (kod Pionirskog parka) doći će do privremnog zatvaranja ulice Dušanove, u nivou raskrsnice sa ulicom Velje Vitorovića, u periodu od 6. marta do 8. marta. Alternativni pravci za odvijanje saobraćaja su Vidovdanska, Balkanska, Šumatovačka i Čupićeva ulica.

Molimo učesnike u saobraćaju za strpljenje i poštovanje privremene saobraćajne signalizacije, kao i korišćenje alternativnih pravaca, stoji u obaveštenju Javnog preduzeća „Poslovni centar“ Kruševac.