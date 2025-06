PRIVREMENA OBUSTAVA SAOBRAĆAJA U DELU ULICE KRALJA ALEKSANDRA UJEDINITELJA

U zoni izvođenja radova na izgradnji veštačke izbočine „pun plato” na pešačkom prelazu, Gradska uprava grada Kruševca donela je rešenje o privremenoj obustavi saobraćaja u delu Ulice kralja Aleksandra Ujedinitelja, od kolskog ulaza u tržni centar „Roda” do Slatinske ulice, od danas (ponedeljak, 16. jun) do subote, 21. juna 2025. godine do 20.00 sati.

Saobraćaj će biti zabranjen za sve vrste vozila, osim za vozila izvođača radova.

Za vreme privremene zabrane saobraćaja biće ukinuta autobuska stajališta Rasadnik 1, 2 i 3, a autobuska linija Rasadnik – Srnje preusmerava se iz Ulice kralja Aleksandra Ujedinitelja u ulicu Bruski put do Slobodišta, pri čemu će se privremeno korišćeno autobusko stajalište Roda.