Društvo Vesti

PRIJEM ZA ČLANOVE GRČKE FILHARMONIJE SA KRFA

ByGoran Nikolić

jan 27, 2026

Povodom koncerta grčke filharmonije sa Krfa “Ljapades”, u Kruševačkom pozorištu, gradonačelnik Ivan Manojlović i zamenica Snežana Radojković priredili su prijem.

Gradonačelnik je naglasio da je povod gostovanja muzičara iz pobratimskog grada Krfa, otkrivanje i osvećenje spomenika Svetom Savi, a posebno zadovoljstvo predstavlja činjenica da se 52. rođendan orkestra proslavlja baš u našem carskom gradu.

Predsednik filharmonije Nikos Bozikis, zahvalio se na gostoprimstvu.

Kruševac je jedan od prvih gradova pobratima našeg Krfa i ovde se uvek osećamo kao kod kuće, istakao je predsednik filharmonije Nikos Bozikis.

Zbog velikog interesovanja, koncerti će biti održani 27. i 28. januara u Kruševačkom pozorištu, a ulaznice su besplatne.

Inače, grad Kruševac od 1985. godine neguje pobratimske odnose sa Krfom.

