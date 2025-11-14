PRIJEM U GRADSKOJ UPRAVI KRUŠEVAC ZA ČLANOVE FOLKLORNOG ANSAMBLA „ČARAPANI“

Folklorni ansambl „Čarapani“ osvojio je pehar za sveukupnog pobednika festivala i titulu najboljeg ansambla u celini na Međunarodnom festivalu folklora koji je održan u septembru ove godine u Turskoj. Tim povodom, za članove ansambla priređen je prijem u Gradskoj upravi Kruševac.

Na međunarodnom takmičarskom festivalu folklora u Sarimsakliju u Turskoj učestvovalo 17 ansambala iz šest zemalja – Danske, Austrije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Turske i Albanije.

Kruševljani su osvojili prvo mesto za najbolju koreografiju, pehar za sveukupnog pobednika festivala i titulu najboljeg ansambla u celini.

Za članove folklornog ansambla“Čarapani“ je danas priređen prijem u Gradskoj upravi, a pozdravila ih je zamenica gradonačelnika Snežana Radojković.

Folklorni ansambl “Čarapani“ je ove godine predstavljao naš grad i državu šest puta van granica Srbije, a osim u Turskoj nastupali su u Grčkoj, Makedoniji, Sloveniji, Republici Srpskoj, istakao je predsednik ansambla Marko Šabić i naglasio da je ovo priznanje kruna dosadašnjeg rada.

Uspeh „Čarapana“ potvrđuje i sve veću popularnost folklora među mladima. Ansambl danas broji više od 260 članova, što svedoči o istrajnom negovanju tradicije i prenošenju kulturnog nasleđa na nove generacije.