PRIJAVE ZA ONLAJN PROGRAM ZA UČENJE PROGRAMIRANJA DO 9. OKTOBRA ZA UČENIKE OD 11 DO 18 GODINA

RasPETLjAvanje je besplatan onlajn program namenjen svim đacima starijih razreda osnovne škole i svim srednjoškolcima koji žele da naprave svoje prve korake u programiranju ili da unaprede već stečena znanja. Za učešće se mogu prijaviti i oni koji se nikada ranije nisu susreli sa programiranjem.

Ovaj program se već nekoliko godina uspešno sprovodi i prepoznat je kao dragocena dopuna nastavnom procesu u oblasti informatike i računarstva. Kroz mentorski rad, program podstiče interesovanje učenika za digitalne veštine i jača kompetencije đaka.

Tema ovogodišnjeg „rasPETLjAvanjaˮ je programiranje u Pajtonu i njegovoj biblioteci Pajgejm, a učesnici će imati priliku da svoje učešće u programu zaokruže samostalnim projektom – Pajgejm igricom. Rad se odvija u malim grupama, koje se formiraju na osnovu uzrasta, motivacije i predznanja.

Grupe se tokom trajanja programa mogu menjati kako bi svi učesnici učili u skladu sa sopstvenim tempom. Najaktivnije polaznike očekuju i simbolične nagrade.

Do sada je, kroz prethodna tri izdanja programa, prošlo ukupno 900 učenika iz cele Srbije, koji su kvalitet programa ocenili najvišom ocenom, ističući da su lekcije bile korisne, jasne i zanimljive.

Ovaj program realizuje Fondacija Petlja u okviru projekta „Izgradnja ključnih računarskih kompetencija – ka radnoj snazi budućnostiˮ, koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete i uz podršku Vlade Srbije.

Više informacija i prijavni formular nalaze se na sajtu Ministarstva prosvete .