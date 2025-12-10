PRIJAVE ZA DODELU PAKETIĆA ĆE SE VRŠITI NA ŠTANDOVIMA NA TRGU KOSTURNICA 27. DECEMBRA

Manifestacija „Praznični trg“ na Kosturnici biće svečano otvorena 15. decembra i trajaće do 15. januara. Pored raznovrsnih sadržaja, biće podeljeno ukupno 800 paktetića mališanima do 12 godina.

Poslovni centar Kruševac, u saradnji sa Turističkom organizacijom, povodom Novogodišnjih i Božićnih praznika, organizuje drugu po redu manifestaciju „Praznični trg“ na Kosturnici, koja će trajati mesec dana ove godine. „Praznični trg“ će sadžati još više sadržaja za sve generacija, a najveća pažnja biće posvećena najmlađim sugrađanima. Svečano otvaranje najavljeno je za 15. decembar u 19 sati.

Organizatori su se potrudili da pored mnogobrojnih zabavnih i kulturno-umetničkih sadržaja obezbede pristupačne cene svih proizvoda i usluga, tako da će ovogodišnji praznični slogan glasiti „100 čarolija, za puno osmeha“, a posetioci će ulaznice za klizaliste, piće i hranu plaćati po simboličnim cenama od 100 dinara.

I ove godine na „Prazničnom trgu“ biće upriličena dodela paketića i to za 800 mališana uzrasta do 12. godina. Prijave će se vršiiti popunjavanjem formulara na štandovima na Trgu Kosturnica 27. decembra, a podela paketića će najverovatnjije biti realizovana 4. januara.

Osim na Kosturnici, Turistička organizacija Grada Kruševca organizovaće u zabavnom parku „Šarengrad“ „Prazničnu čaroliju“ od 12. decembra za najmlađe.

Pored mnogobrojnih sadržaja, poseban praznični doživljaj upotpuniće i koncert Tropico benda, koji će biti održan 26. decembra 2025. godine u 21 sat, na Trgu Kosturnica.