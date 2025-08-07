PREZENTACIJA PRAVILNIKA O SUFINANSIRANJU MERA SMANJENJA ZAGAĐENJA VAZDUHA IZ INDIVIDUALNIH LOŽIŠTA

U RPK Kruševac je održana prezentacija Pravilnika o sufinansiranju mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih ložišta na teritoriji grada Kruševca.

Projekat smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora realizovaće se kroz nabavku ekološki prihvatljivijih kotlova na gas za stanove i porodične kuće uz zamenu postojećeg ložišta ekološki efikasnijim ložištem.

Današnja prezentacija bila je prilika da se firme koje se bave proizvodnjom, odnosno prodajom, ekološki prihvatljivih kotlova upoznaju sa uslovima, kako bi se prijavile za učešće na javnom pozivu koji raspisuje grad.

Ukupno planirana sredstva koja grad Kruševac zajedno sa sredstvima Ministarstva za zaštitu živone sredine Republike Srbije dodeljuje za sufinansiranje realizacije projekta smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora u 2025. godini na teritoriji grada Kruševca iznose 15.000.000,00 dinara, od čega je 3.000.000,00 dinara opredelio grad Kruševac, a 12.000.000,00 dinara Ministarstvo za zaštitu životne sredine.

Javni poziv za građane koji žele da konkurišu za subvencije za zamenu kotlova biće raspisan za oko 15 dana, kada će javnost biti dodatno obaveštena o uslovima, visini subvencija i ostalim pojedinostima, istaknuto je na današnjoj prezentaciji u RPK Kruševac.