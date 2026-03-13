PREZENTACIJA NACRTA “MAPA PUTA KA CIRKULARNOJ EKONOMIJI ZA GRAD KRUŠEVAC”

mar 13, 2026

U Gradskoj upravi Kruševac održana je prezentacija Nacrta “Mapa puta ka cirkularnoj ekonomiji za grad Kruševac”.

Cirkularna ekonomija predstavlja odgovor na sve izazovnije upravljanje resursima, sirovinama i otpadom i predstavlja put ka odgovornijim obrascima proizvodnje i potrošnje, što je neophodno u kontekstu sve veće materijalne i energetske intenzivnosti sadašnjih sistema. Podaci pokazuju da preko 90% iskopanih sirovina postaje otpad i ne vraća se u upotrebu, dok potrošnja resursa globalno raste. Gradska uprava Kruševac organizovala je javnu raspravu koja je trajala od 18. februara o Nacrtu teksta mape puta tranzicije ka cirkularnoj ekonomiji u okviru koje su građani mogli da daju svoje predloge i sugestije. Na osnovu analize trenutnog stanja, određeni su prioriteti i sistemske poluge koje će omogućiti tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji. Ove aktivnosti su uključivale radionicu sa ključnim akterima, usklađivanje predloga sa lokalnim strategijama održivog razvoja i kreiranje nacrta mape puta. Кroz ovaj proces sagledani su dostupni resursi, prilike za finansiranje i mehanizmi za implementaciju predloženih rešenja. Dodatno su organizovane fokus grupe sa predstavnicima privrede, uz pomoć regionalne privredne komore Rasinskog okruga, kako bi se mapa puta uskladila i sa pravcima razvoja regionalne privrede.

Prezentacija nacrta održana je u Gradskoj upravi Kruševac. Jana Pavlović, savetnica za životnu sredinu i klimatske promene u SKGO naglasila je važnost koncepta cirkularne ekonomije. Usvajanjem ovog dokumenta, grad Кruševac otvara mogućnost ostvarivanja podrške Ministarstva za zaštitu životne sredine u okviru programa za razvoj cirkularne ekonomije 2025–2030, brojnih internacionalnih programa za podršku razvoja cirkularnih gradova, i otvara mogućnost saradnje u okviru već kreiranih zajednica i mreža saradnje cirkularnih gradova. Takođe, usvajanjem dokumenta se podiže kredibilnost i usmerenje „zelenih“ investicija ka gradu. Ovaj tip investicija je sve dominantniji, kako zbog tržišnih trendova, tako i zbog regulatornih zahteva.

