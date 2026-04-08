Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

PREVENTIVNI PREGLEDI OMOGUĆAVAJU RANO OTKRIVANJE BOLESTI I VEĆE ŠANSE ZA IZLEČENJE

ByGoran Nikolić

apr 8, 2026

Važno je da brinemo o sopstvenom zdravlju – i to ne samo kada se jave tegobe, već i kroz redovne preglede.

Preventivni pregledi mogu spasiti život i omogućiti pravovremeno reagovanje, a prevencija nije izbor koji se odlaže, već odgovornost koju svako od nas preuzima prema sebi i svojim najbližima.

Redovni pregledi omogućavaju rano otkrivanje bolesti, veće šanse za njeno uspešno lečenje i bolji kvalitet života i zdravlje mora biti prioritet svakog od nas, bez obzira na pol ili godine.

Preporuka je da se bar jednom godišnje urade analize krvi i obavi pregled kod lekara opšte medicine, dok se za žene preporučuje redovan ginekološki pregled, a za muškarce urološki pregled, naročito nakon 40. godine života.

Možda ste propustili

