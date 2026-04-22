U Beloj sali Kulturnog centra u Kruševcu održana je tribina pod nazivom „Prevencija trgovine ljudima i podrška mentalnom zdravlju učenika kroz saradnju škole i porodice”.

Trgovina ljudima je jedan od najkompleksnijih i najtežih oblika nasilja i krivično delo kome odrasli, mladi i deca mogu biti izloženi. Uloga obrazovnog sistema u ovoj oblasti je veoma značajna, naročito u prevenciji trgovine decom, odnosno učenicima.

Usled svakodnevnog kontakta sa učenicima, zaposleni među prvima mogu da uoče neke od znakova koji ukazuju na povećan rizik ili potencijalnu uključenost učenika u neki od oblika trgovine ljudima. Blagovremeno otkrivanje i prepoznavanje faktora rizika i pravovremeno reagovanje predstavlja osnov za dalje sprečavanje eksploatacije dece, odnosno učenika i obezbeđivanje adekvatne podrške. Stoga se uloga sistema obrazovanja i vaspitanja ogleda u procesu preliminarne identifikacije, odnosno prijavljivanja sumnje ili saznanja o potencijalnoj trgovini ljudima nadležnim organima, koji dalje vrše proces formalne identifikacije.

Školska uprava Kruševac organizovala je tribinu pod nazivom „Prevencija trgovine ljudima i podrška mentalnom zdravlju učenika kroz saradnju škole i porodice” na kojoj su govorile savetnice – spoljne saradnice za zaštitu od nasilja Svetlana Aleksić, psiholog i Jasmina Jovanović direktor OŠ “Jovan Jovanović Zmaj“.

Tribini su prisustvovali direktori kruševačkih osnovnih i srednjih škola i predstvanici saveta roditelja.