PRETHODNIH DANA DRASTIČNO JE POVEĆAN BROJ OBOLELIH OD STOMAČNIH I RESPIRATORNIH INFEKCIJA

Poslednjih dana drastično je povećan broj obolelih od stomačnih i respiratornih infekcija. Najugroženija su deca uzrasta do tri godine i nižih razreda osnovnih škola Simptomi stomačnih infekcija uključuju povišenu temperaturu, povraćanje i tečnu stolicu.

U domovima zdravlja beleži se povećan broj pregleda dece koja se javljaju zbog respiratornih i stomačnih infekcija Jesenje promene vremena nose sa sobom učestale respiratorne infekcije, a u poslednjih mesec dana sve je više dece sa stomačnim infekcijama, najčešće obolevaju deca uzrasta do tri godine i deca nižih razreda u osnovnim školama, a klinička slika podrazumeva sledeće simptome:

temperatura

malaksalost

curenje nosa

kijanje

„Kada je reč o simptomima u stomačnim infekcijama, pored temperature prisutni su i povraćanje i tečna stolica“,erapija je simptomatska, a mere prevencije su higijena i nega deteta. „Savet roditeljima je da isprate tegobe kada se jave i da dovedu dete na pregled kod izabranog pedijatra“,