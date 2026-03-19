PREDSTAVNICI GRADA KRUŠEVCA ODRŽALI RADNE SASTANKE U MESNIM ZAJEDNICAMA CENTAR I SUŠICA

U cilju rešavanja postojećih problema u mesnim zajednicama i dogovora o realizaciji radova u tekućoj godini, predstavnici grada Kruševca održali su radne sastanke u mesnim zajednicama Centar i Sušica.

Rukovodstvo grada Kruševca nastavilo je obilaske mesnih zajednica, kako bi u direktnom razgovoru sa meštanima rezimirali realizovane projekte iz prethodnog perioda i definisali prioritete i potrebe za tekuću godinu. Tokom posete Mesnoj zajednici Centar, predstavnici grada održali su radni sastanak u cilju razmene informacija i planiranja budućih koraka.

Na teritoriji koju pokriva mesna zajednica Centar u proteklom periodu rekonstruisani su trotoari, a u planu je uređenje i asfaltiranje nekoliko ulica.

Predstavnici grada Kruševca održali su radni sastanak i sa meštanima mesne zajednice Sušica. U ovom mestu intenzivirani su radovi na infrastrukturi, što uključuje asfaltiranje novih putnih pravaca i sanaciju seoskih puteva. Radovi se finansiraju iz budžeta Grada Kruševca kako bi se poboljšala povezanost i uslovi života u ovom delu opštine.

Planovi za narednu godinu vezani su za uređenje i asfaltiranje ulica i druge aktivnosti prema zajedničkom prioritetu meštana mesne zajednice Sušica, koju čine i naseljena mesta Crkvina i Pozlata.

Cilj grada Kruševca je ravnomerni razvoj, pa su tako realizovanji brojni radovi u svim naseljenim mestima. Sastanci sa rukovodstvom grada omogućavaju rešavanje postojećih problema u mesnim zajednicama i dogovor o realizaciji radova u tekućoj godini.