PREDSTAVLJENI DOSADAŠNJI REZULTATI PROJEKTA OBNOVE LAZAREVOG GRADA

U Biznis inkubator centru održan je okrugli sto na temu „Rekonstrukcija srednjovekovnog grada u Kruševcu – mogućnosti i izazovi“, na kome su predstavljeni dosadašnji rezultati istraživanja srednjovekovnog grada, planovi i mogući pristupi rekonstrukciji ovog značajnog kulturno-istorijskog spomenika.

Projekat „Rekonstrukcija srednjovekovnog grada u Kruševcu“, predstavljen je krajem prošle godine. Prvi koraci odnosili su se na izradu projektne dokumentacije, a sprovedena su arheološka istraživanja pod nadležnošču Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, koji određuje obim i sadržaj buduće rekonstrukcije. Izrada projektno-tehničke dokumentacije, kao i arheološka istraživanja, poverena su Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, jer oni jedini za to imaju zakonsku nadležnost.

U ime grada prisustnima se obratila pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti Snežana Aleksić koja je govorila o značaju rekonstrukcije Lazarevog grada. Okrugli sto je organizovan u okviru projekta “Rekonstrukcija srednjevekovnog grada u Kruševcu“, koji realizuju u partnerstvu Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga, Grad Kruševac i udruženje “Evrokontakt“. Projekat je finansijski podržala Evropska unija kroz program “EUPRO PLUS“ koji vodi Ministarstvo za evropske integracije Srbije, a sprovodi UNOPS. Sufinansiranje projekta obezbedio je Grad Kruševac.

Podsećamo da je na sednici Vlade Srbije, održanoj prošle godine na Vidovdan u Kruševcu, ministar kulture rekao da će obnova Lazarevog grada biti proglašena projektom od Državnog značaja.