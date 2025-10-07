PREDSTAVLJEN PROGRAM OBELEŽAVANJA DANA OSLOBOĐENJA GRADA KRUŠEVCA

Programi koji će se realizovati u okviru obeležavanja Dana oslobođenja grada 14. oktobra najavljeni su danas na konferenciji za medije u Gradskoj upravi Kruševac.

Raznovrsni kulturni, umetnički, edukativni i sportski sadržaji biće organizovani u narednih nedelju dana.

U četvratk 9, oktobra u Kruševačkoj galeriji, a u organizaciji Narodnog muzeja, od 19 sati biće otvorena tradicionalna 65. oktobarska izložba.

Narodna biblioteka kao i svake godine uzela je učešće u obeležavanju Dana oslobođenja Kruševca.

U ponedeljak, 13. oktobra na Slobodištu će, 10. godinu za redom, biti otvorena likovna kolonija „Pod kapijom sunca“, u organizaciji Kulturnog centra Kruševac.

Tradicionalno, kao poklon Kruševljanima, 13. oktobra u Kruševačkom pozorištu biće upriličen koncert KUD „14. oktobar“, a 14. oktobra u Kruševačkom pozorištu od 18 sati biće održana svečana akademija povodom Dana oslobođenja grada.

Pored velikog broja kulturno-umetničkih programa, Dan oslobođenja obeležiće i sportski sadržaji, tako što će 14. oktobra u Hali sportova biti organizovan Sajam sportova, na kome će se predstaviti kruševački klubovi i udruženja.