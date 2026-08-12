PREDSTAVLJANJE PROGRAMA ZA VOLONTIRANJE „VOLONTIRAJ! POCRVENI! SEBE POKRENI. DRUŠTVO PROMENI.“

Povodom Međunarodnog dana mladih, u sredu, 12. avgusta 2026. godine, Crveni krst Kruševac realizuje dve aktivnosti na otvorenim bazenima Sportskog centra Kruševac.

U saradnji sa Sportskim centrom Kruševac, u periodu od 8.00 do 13.00 časova, biće realizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi.

Takođe, povodom Međunarodnog dana mladih, mladi volonteri Crvenog krsta Kruševac će u periodu od 11.30 do 13.30 časova predstaviti mladima programe i mogućnosti za volontiranje, u okviru projekta za implementaciju Lokalnog akcionog plana za mlade grad Kruševca „Volontiraj! Pocrveni! Sebe pokreni. Društvo promeni.“

Pozivamo vas da u 11.30 časova posetite aktivnosti na terenu i medijski ih propratite, kao i da najavite akcije i obeležavanje Međunarodnog dana mladih u vašim programima.