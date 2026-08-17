PREDSEDNIK SRBIJE ALEKSANDAR VUČIĆ OBIŠAO JUGOISTOČNU SRBIJU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić završio je posetu jugoistočnoj Srbiji obilaskom Ćuprije, gde je razgovarao sa građanima, posetio kompaniju „NIP Spasić“ i najavio nova ulaganja u zdravstvo, infrastrukturu, obrazovanje i privredu. Veliki broj građana dočekao je predsednika u Ćupriji, gde je Vučić odgovarao na pitanja i saslušao probleme sa kojima se meštani suočavaju. Među temama o kojima je bilo reči bili su rekonstrukcija autobuske stanice, sanacija puteva, kao i veće prisustvo lekara u seoskim ambulantama.

Ispred Opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Ćupriji, predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića dočekali su poverenici Opštinskog odbora SNS Ćuprija, Jelena Đulinac i Igor Stanković, zajedno sa velikim brojem građana, kao i članovima opštinskog odbora.

Vučić je najavio da će Internistička klinika u Opštoj bolnici u Ćupriji biti potpuno rekonstruisana, a da bi radovi trebalo da počnu najkasnije u martu naredne godine. Predsednik je najavio i ulaganja u industrijsku zonu „Dobričevo“, vrtić „Šećerko“ i školu „13. oktobar“, čime bi, kako je istakao, trebalo dodatno da se unaprede uslovi za život i rad u Ćupriji.

Predsednik Vučić najavio je dodatna ulaganja u infrastrukturno opremanje Industrijske zone „Dobričevo“, čime će se stvoriti uslovi za dolazak investitora. Jedan od predloga za rešenje pitanja kasarne u Ćupriji bio je povratak vojnih lica, što je predsednik Vučić ocenio kao dobar potez za razvoj ekonomije Ćuprije, ravan pokretanju jedne nove fabrike.

Tokom posete Ćupriji, Vučić je obišao proizvodni pogon kompanije „NIP Spasić“, koja se bavi proizvodnjom PVC profila.

„Ovakve kompanije su važne jer ovde isplaćuju 70 plata, 70 porodica živi od svog rada. Država će pomoći ukoliko planirate zapošljavanje većeg broja radnika“, istakao je Vučić.

Nenad Spasić, vlasnik kompanije „NIP Spasić“, najavio je novu poslovnu saradnju sa vodećim evropskim kompanijama, istakavši da je u planu zapošljavanje još najmanje 30 radnika, a možda i više.