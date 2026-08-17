PREDAH OD VRUĆINA SAMO U UTORAK, TEMPERATURE DO KRAJA NEDELJE I DO 39°C

U Srbiji u ponedeljak sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u košavskom području i jak. Posle podne na severu, zapadu i jugozapadu Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najniža temperatura od 10 do 22°C, a najviša dnevna od 33 do 36°C. Krajem dana u Vojvodini, a u toku noći ka utorku u zapadnim i centralnim delovima Srbije jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar.

U ponedeljak u Kruševcu sunčano i toplo. Temperatura ujutru 15, dnevna oko 36°C.

U Srbiji u utorak promenljivo oblačno, na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje sredinom dana i posle podne. Vetar umeren, kratkotrajno i jak severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 15 do 20°C, a najviša od 25 do 28°C.

U utorak u Kruševcu promenljivo oblačno i sa kišom. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna oko 26°C.

U Srbiji u sredu malo do umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, pre podne zapadni i sevreozapadni, a posle podne i uveče u skretanju na južni i jugozapadni pravac. Najniža temperatura od 13 do 18°C, a najviša od 30 do 33°C.

U sredu u Kruševcu ponovo sunčano i toplo. Temperatura ujutru 14, dnevna oko 32°C.

U Srbiji u četvrtak pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, u košavskom podučju i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od 13 do 22°C, a najviša od 34 do 37°C.

U četvrtak u Kruševcu sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 16, najviša dnevna oko 38°C.

U petak u Kruševcu veoma toplo vreme sa dnevnom temperaturom i do 39°C.

Za vikend sunčano i toplo uz, takozvane, tropske noći kada će temperature biti preko 20°C.

Vremenski podaci: vremeradar.rs za Kruševac, vremenska prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.