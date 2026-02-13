PRED NAMA JE NEKOLIKO KIŠNIH DANA. TEMPERTURE DO UTORKA PREKO 10°C

U subotu u Srbiji će ponovo početi da duva košava. Pre podne pretežno sunčano, posle podne novo naoblačenje, uveče i tokom noći sa kišom, a na planinama sa snegom.

U subotu u Kruševcu prolećna temperatura uz promenljivo oblačno vreme sa slabom kišom. Najniža temperatura 2, najviša 15°C.

U nedelju u Srbiji oblačno sa kišom, uz umeren i jak severozapadni vetar. U drugom delu dana dalji pad temperature, a kiša će preći u sneg i u nižim predelima, pa se krajem dana na jugozapadu očekuje stvaranje manjeg snežnog pokrivača, dok će na severu zemlje padavine prestati. U nedelju u Kruševcu oblačno sa sabom kišom. Temperatura od 7 do 10°C. U ponedeljak u Srbiji hladno i suvo, osim na jugu i istoku Srbije gde će slab sneg padati još tokom prepodneva, uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača. U ponedeljak u Kruševcu promenljivo oblačno vreme sa slabom kišom. Najniža temperatura 0, najviša 10°C. U nastavku sedmice i dalje se očekuju česta prolazna naoblačenja sa padavinama, a od srede i toplije vreme. Očekivane biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom i respiratornim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu reumatskih bolova i poremećaja sna. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje koncentracija. Vremenski podaci: vremeradar.rs (fotografija izgleda vremena za Kruševac), vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.