PRED NAMA JE JOŠ JEDNA NEDELJA NESTABILNOG I KIŠOVITOG VREMENA

U ponedeljak u Srbiji promenljivo i nestabilno uz smenu sunčanih intervala i oblačnosti, koja će lokalno uslovljavati kišu i pljuskove sa grmljavinom, češće posle podne i uveče u brdsko-planinskim predelima. Vetar ujutro slab i umeren, u toku dana u severnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji, kao i u oblasti pljuskova i jak, zapadni i severozapadni, a u Vojvodini i na istoku Srbije ponegde i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 4 do 12, a najviša od 19 do 23 stepena. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 95%. Pljusak kiše ili jaka kiša sa količinom padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3h, verovatnoća 80%. Udari vetra > 17m/s, verovatnoća 60%.

U Kruševcu će u ponedeljak biti promenljivo vreme uz smenu sunčanih intervala i oblačnosti, moguća je i kiša. Temperatura od 6 do 20°C.

U utorak u Srbiji promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i sa retkom (izolovanom) pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 12, najviša od 21 do 24 stepena.

U Kruševcu u utorak promenljivo oblačno, malo toplije i, prema prognozi, bez kiše. Temperatura od 8 do 22°C.

U sredu u Srbiji promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južnih smerova. Najniža temperatura od 8 do 15, najviša od 22 do 25 stepeni. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 95%. Pljusak kiše ili jaka kiša sa količinom padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3h, verovatnoća 95%.

U Kruševcu u sredu promenljivo vreme uz smenu sunčanih intervala i oblačnosti, moguća kiša, pluskovi i grmljavina. Temperatura od 11 do 23°C.

U četvrtak u Srbiji promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južnih smerova, tokom dana u skretanju na zapadni. Najniža temperatura od 11 do 15, najviša od 22 do 26 stepeni. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 95%. Pljusak kiše ili jaka kiša sa količinom padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3h, verovatnoća 95%.

U Kruševcu i u četvrtak promenljivo vreme uz smenu sunca i oblaka, moguća kiša, pluskovi i grmljavina. Temperatura od 12 do 22°C.

U Srbiji od 23. do 27. maja 2025. će se zadržati promenljivo i nestabilno uz smenu sunčanih intervala i oblačnosti, koja će povremeno uslovljavati kišu, pljuskove i grmljavinu. Od subote (24.05.) temperatura u kratkotrajnom padu.

U Kruševcu u petak i dalje nestabilno i promenljivo vreme, moguća kiša, pluskovi i grmljavina. Temperatura od 11 do 25°C.

U Kruševcu u subotu kiša i oblaci. Temperatura oko 14 do 15°C.

U Kruševcu u nedelju promenljivo vreme uz smenu sunčanih intervala i oblačnosti, za sada bez kiše u prognozi i nešto toplije. Temperatura od 11 do 20°C.