PRE POČETKA GREJNE SEZONE TREBA PRIPREMITI ODŽAKE, PRE SVEGA ZBOG BEZBEDNOSTI

Često na lokacijama na kojima odžačari rade ne postoji revizija, odnosno vratanca za vađenje gareži, nego postoji samo štucna, kroz koju garež propada dole. Ljudi se snalaze, to vade rukama, ali nikada ne mogu da izvade do kraja. Nikada im ne pada na pamet da može varnica da izleti iz čunka, da padne i da se zapali. Zato odžačari apeluju na sve koji imaju takav problem da otvore donji deo i reše to na taj način.

Preporuka je i da se na odžak stavi kapa, kako bi se sprečilo slivanje kiše ili snega, što dovodi do zagušenja i nemogućnosti adekvatnog zagrevanja. Treba izbegavati i loženje vlažnim drvima, a miholjsko leto iskoristiti da se spremnije uđe u grejnu sezonu.

Zbog velike potražnje za ogrevnim drvetom ove sezone, pojedine drvoseče ubrzale su posao da bi stovarištima dostavili balvane. Odatle se građanima distribuira drvo isečeno ili u cepanicama spremno odmah za ogrev. Cena po kubnom metru ove sezone, u zavisnosti od dela Srbije, kreće se od 50 do 80 evra.