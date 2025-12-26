Jefimija TV, Kruševac

PRAZNIČNI RED VOŽNJE KRUŠEVAČKOG „JUGOPREVOZA“: BEZ NOĆNOG PREVOZA OD 31.12. DO 07.01.

ByGoran Nikolić

dec 26, 2025

„Jugoprevoz kruševac“ ad obaveštava putnike da će se za vreme Novogodišnjih i Božićnih praznika saobraćaj odvijati po sledećem redu vožnje:

  • gradski i prigradski saobraćaj: – 1., 2., 4.,7. januar 2026. – nedeljni red vožnje
  • 3. januar 2026.- subotnji red vožnje
  • noćni prevoz ne radi od 31. decembra 2025. do 07. januara 2026. godine.

Za vreme Novogodišnjih i Božićnih praznika međugradski polasci radiće po sledećem rasporedu:

31.12.2025. godine i 06.01.2026. godine ne saobraćaju sledeći polasci:

Iz Kruševca:

  • Kruševac – Beograd 17:30
  • Kruševac – Niš 18:45
  • Kruševac – Kragujevac 13:30
  • Kruševac – Čačak 14:45

Za Kruševac:

Beograd-Kruševac 20:00 Kragujevac-Kruševac 19:00

31.12.2025 i 06.01.2026. godine polazak Leskovac – Niš – Čačak u 12:00 skraćuje se i saobraća do Kruševca.

01.01.2026. i 07.01.2026. godine ne saobraćaju sledeći polasci:

Iz Kruševca:

  • Kruševac – Beograd – Novi Sad 05:15
  • Kruševac – Kragujevac 06:15
  • Kruševac – Niš – Leskovac 06:45

Polazak Kruševac-Beograd u 07:45 ne saobraća od 01.01.2026. do 07.01.2026. godine (počinje sa radom 08.01.2026.)

Za Kruševac:

  • Kragujevac – Kruševac 13:30
  • Novi Sad – Kruševac 15:30
  • Leskovac – Kruševac 12:00
  • Niš – Kruševac 05:30 i 13:00
  • Čačak – Kruševac 05:20

Polazak Beograd – Kruševac u 14:15 ne saobraća od 01.01.2026. do 07.01.2026. godine (počinje sa radom 08.01.2026.) 01.01.2026. i 07.01.2026. godine i polazak Leskovac – Niš – Čačak u 12:00 skraćuje se i saobraća iz Kruševca u 14:45 za Čačak.

