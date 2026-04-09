Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

PRAZNICI PRED NAMA – AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA APELUJE NA DODATNU OPREZNOST

ByGoran Nikolić

apr 9, 2026

Povodom predstojećih praznika, kada se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja i povećan broj putovanja, Agencija za bezbednost saobraćaja apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni, da poštuju saobraćajne propise i postavljenu saobraćajnu signalizaciju, kao i da prilagode vožnju uslovima saobraćaja i stanju puta.

Praznični period, zbog povećanog obima vozila na putevima, karakteriše povećan rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda, što zahteva dodatnu pažnju i odgovornost svih učesnika. Upravo u uslovima pojačanog saobraćaja, kada je prisutna žurba i nestrpljenje, dolazi do povećanog broja rizičnih situacija. Zbog toga je neophodno da vozači voze smireno, drže bezbedno odstojanje i u potpunosti poštuju saobraćajne propise, uz uzajamno razumevanje i toleranciju prema drugim učesnicima u saobraćaju.

Agencija posebno apeluje na vozače da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola. Praznici jesu vreme opuštanja i proslava, ali alkohol i vožnja ne smeju da idu zajedno. Ukoliko se konzumira alkohol, neophodno je unapred obezbediti bezbedan način povratka i ne sedati za volan.

Takođe, Agencija za bezbednost saobraćaja ukazuje na značaj doslednog korišćenja sigurnosnog pojasa na svim sedištima u vozilu, imajući u vidu da pojas značajno umanjuje posledice saobraćajnih nezgoda. Takođe, podseća se na značaj poštovanja ograničenja brzine i prilagođavanja brzine kretanja uslovima saobraćaja i stanju puta, jer upravo neprilagođena brzina predstavlja jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama.

Vozačima motocikala i mopeda savetuje se poseban oprez u uslovima pojačanog saobraćaja tokom prazničnog perioda i promenljivih vremenskih uslova, uz dosledno korišćenje zaštitne opreme i izbegavanje rizičnih ponašanja.

Pešaci i biciklisti treba da se kreću sa povećanom pažnjom, koriste obeležene prelaze i površine namenjene za njihovo kretanje, kao i da vode računa o sopstvenoj vidljivosti, kako bi na vreme bili uočeni od strane vozača.

Agencija za bezbednost saobraćaja podseća da bezbednost u saobraćaju zavisi od ponašanja svakog pojedinca, te da dodatna opreznost, strpljenje i odgovornost mogu značajno doprineti smanjenju rizika i očuvanju bezbednosti na putevima.

Društvo Vesti

NAREDNIH DANA I SUNCE I OBLACI, ALI BEZ NAJAVLJENE KIŠE DO UTORKA

apr 9, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

GREJNA SEZONA 2025/2026 ZVANIČNO SE ZAVRŠAVA 15. APRILA 2026.

apr 9, 2026 Goran Nikolić
Ekonomija Vesti

DIZEL DO SLEDEĆEG PETKA SKUPLJI ZA TRI DINARA, CENA BENZINA UVEĆANA ZA DVA DINARA

apr 9, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

NAREDNIH DANA I SUNCE I OBLACI, ALI BEZ NAJAVLJENE KIŠE DO UTORKA

09.04.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

GREJNA SEZONA 2025/2026 ZVANIČNO SE ZAVRŠAVA 15. APRILA 2026.

09.04.2026. Goran Nikolić
Ekonomija Vesti

DIZEL DO SLEDEĆEG PETKA SKUPLJI ZA TRI DINARA, CENA BENZINA UVEĆANA ZA DVA DINARA

09.04.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

IZMENJEN RED VOŽNJE KRUŠEVAČKOG JUGOPREVOZA TOKOM USKRŠNJIH PRAZNIKA

09.04.2026. Goran Nikolić