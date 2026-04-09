PRAZNICI PRED NAMA – AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA APELUJE NA DODATNU OPREZNOST

Povodom predstojećih praznika, kada se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja i povećan broj putovanja, Agencija za bezbednost saobraćaja apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni, da poštuju saobraćajne propise i postavljenu saobraćajnu signalizaciju, kao i da prilagode vožnju uslovima saobraćaja i stanju puta.

Praznični period, zbog povećanog obima vozila na putevima, karakteriše povećan rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda, što zahteva dodatnu pažnju i odgovornost svih učesnika. Upravo u uslovima pojačanog saobraćaja, kada je prisutna žurba i nestrpljenje, dolazi do povećanog broja rizičnih situacija. Zbog toga je neophodno da vozači voze smireno, drže bezbedno odstojanje i u potpunosti poštuju saobraćajne propise, uz uzajamno razumevanje i toleranciju prema drugim učesnicima u saobraćaju.

Agencija posebno apeluje na vozače da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola. Praznici jesu vreme opuštanja i proslava, ali alkohol i vožnja ne smeju da idu zajedno. Ukoliko se konzumira alkohol, neophodno je unapred obezbediti bezbedan način povratka i ne sedati za volan.

Takođe, Agencija za bezbednost saobraćaja ukazuje na značaj doslednog korišćenja sigurnosnog pojasa na svim sedištima u vozilu, imajući u vidu da pojas značajno umanjuje posledice saobraćajnih nezgoda. Takođe, podseća se na značaj poštovanja ograničenja brzine i prilagođavanja brzine kretanja uslovima saobraćaja i stanju puta, jer upravo neprilagođena brzina predstavlja jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama.

Vozačima motocikala i mopeda savetuje se poseban oprez u uslovima pojačanog saobraćaja tokom prazničnog perioda i promenljivih vremenskih uslova, uz dosledno korišćenje zaštitne opreme i izbegavanje rizičnih ponašanja.

Pešaci i biciklisti treba da se kreću sa povećanom pažnjom, koriste obeležene prelaze i površine namenjene za njihovo kretanje, kao i da vode računa o sopstvenoj vidljivosti, kako bi na vreme bili uočeni od strane vozača.

Agencija za bezbednost saobraćaja podseća da bezbednost u saobraćaju zavisi od ponašanja svakog pojedinca, te da dodatna opreznost, strpljenje i odgovornost mogu značajno doprineti smanjenju rizika i očuvanju bezbednosti na putevima.