POZORIŠNI FESTIVAL ZA DECU „LIMENKA TEATAR FEST“ U KRUŠEVCU OD 3. DO 7. SEPTEMBRA

„Limenka teatar fest“, internacionalni pozorišni festival za decu, koji karakteriše spoj pozorišta i ekologije, reciklaže i druženja, ove godine održaće se u Kruševcu od 3. do 7. septembra. Ovaj festival jedinstven je i po tome što se ulaznice za festivalske predstave ne kupuju novcem, već je potrebno doneti bar pet iskorišćenih limenki za piće koje će biti poslate na reciklažu.

Tokom pet festivalskih dana, na repertoaru će biti 11 predstava iz osam država – Crne Gore, Hrvatske, Severne Makedonije, Mađarske, Bugarske, Perua, Slovačke i Srbije, koje su odabrali selektor Slobodan Jovanović i glumica i rediteljka Valentina Pavličić, umetnička direktorka Limenka teatar festa. Predstava “Ružno pače” Pozorišta Kruševac donosi nam lutkarsku adaptaciju istoimene popularne Andersonove bajke, dok „Zec i pas“ Pozorišta lutaka „Pinokio“ govori o tome kako se iz trke rađa prijateljstvo i pouka. U makedonskoj predstavi „Bremenski muzikanti“ pratimo čuvenu priču o bremenskim muzikantima – prognanim životinjama koje traže novi dom, dok u predstavi iz Crne Gore „Vilinjska gora“ gledamo Zmaja koji je zavladao selom i Zduhača koji će ga svrgnuti.

Narodno pozorište u Prištini, u saradnji sa Fakultetom umetnosti Univerziteta i Domom kulture „Gračanica” izvešće predstavu „Pepeljuga“ koja nas vraća osnovnim vrednostima – veri i ljubavi, dok „Čuvari prirode“ Kraljevačkog pozorišta govori o borbi dobrih vila da sačuvaju poslednje drvo na planeti. Predstava “Plimplim” iz Mađarske dočarava nam kako predmeti oko nas kriju ritmove i melodije koje čine magični svet, “Ritualni ples sa makazama” donosi nam mistični spoj plesa, lutkarstva i muzike iz Perua, a u slovačkoj predstavi „Čaplin“ istoimeni glavni junak će nas provesti ulicama drevnih Košica uz muziku uživo. Bugarska predstava “Ćerka samuraja” poučna je predstava za decu i odraske kroz prizmu japanske kulture, a „Četiri čudesne nezgode“ iz Hrvatske predstavlja četiri priče čudnih i čudesnih junaka, u kojima su glumci i lutke zajedno na pozornici.

Ulaznice za festivalske predstave ne mogu se kupiti novcem, već da bi se predstava gledala potrebno je doneti bar 5 iskorišćenih limenki za piće koje će biti poslate na reciklažu. U zamenu za donesenu aluminijumsku ambalažu dobija se jedan ALU COIN, prva ekološka valuta na svetu, načinjena od aluminijuma, kojom se kupuje ulaznica. Mališani i njihovi roditelji koji donesu višeiskorišćenih limenki za piće u zamenu će dobiti još alu-coina, koje mogu iskoristiti na LIMENKA BAZARU, a tamo ih čeka veliki izbor potrepština za školu. Na samom događaju prikupljaće se limenke, dok će mališane kroz čitav proces reciklaže voditi simpatična maskota Li Men.

Partneri u organizaciji ovogodišnjeg Limenka Teatar Festa su Kruševačko pozorište, Vaspitno popravni dom Kruševac, Turistička organizacija Kruševac, Kulturni centar Kruševac, O.Š. „Nada Popović“ i „Jovan Popović“, kao i Sportski savez Kruševac.