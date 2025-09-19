POZNATI GLUMAC STIVEN SIGAL POSETIO VRNJAČKU BANJU

Stiven Sigal, jedan od najpoznatijih holivudskih glumaca posetio je Vrnjačku Banju gde je, u pratnji rukovodstva opštine, obišao čuveni Most ljubavi, prošetao Promenadom i Centralnim parkom.

“Vrnjačka Banja je mesto koje ima posebnu energiju. Ovde čovek može da pronađe mir, zdravlje i inspiraciju. Oduševljen sam prirodom i ljudima. Želim da pomognem da svet otkrije ovu neverovatnu destinaciju“, istakao je Sigal i dodao da planira da deo vremena provodi u Vrnjačkoj Banji, kako bi bolje upoznao i nju i njene ljude. Srpsku kuhinju, kaže, već dobro poznaje.

“Činjenica da je jedna glumačka ikona, koja je svojim radom obeležila svetsku kinematografiju, izabrala Vrnjačku Banju dokaz je da smo uspeli da stvorimo sredinu koja privlači kvalitetom života i perspektivom”, istakao je predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović.

Tokom obilaska banje bilo je reči o mogućnostima saradnje na polju kulture i turizma, kao i o projektima koji će dodatno ojačati imidž Vrnjačke Banje na međunarodnoj sceni.