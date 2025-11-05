POZIV ZAINTERESOVANIM POSLODAVCIMA DA SE PRIJAVE ZA REALIZACIJU DUALNOG OBRAZOVANJA

Privredna komora Srbije uputila je poziv svim zainteresovanim poslodavcima da se do 15. januara prijave za realizaciju dualnog obrazovanja za školsku 2026/2027. godinu.

Prijavljivanje poslodavaca za dualno obrazovanje će se se odvijati u tri jednostavna i brza koraka putem veb portala dualnog obrazovanja koji je dostupan na linku https://portal.dualnoobrazovanje.rs/ .

Za narednu školsku godinu u ponudi će se naći 92 obrazovna profila iz 12 različitih područja rada.

Kako bi proces prijave bio što jednostavniji, PKS je pripremila Uputstvo za korišćenje veb portala, kao i video tutorijal u kojem je postupno objašnjen svaki korak kako bi prijava bila uspešno realizovana.

Pored poslodavaca sa kojima PKS sarađuje na ovom polju već dugi niz godina, tokom ovogodišnje politike upisa fokus će biti i na dodatnom uključivanju velikih preduzeća.

Konačnu odluku o strukturi upisa učenika i odobrenim dualnim profilima doneće Ministarstvo prosvete objavljivanjem konkursa za upis učenika u prvi razred srednje škole, koji se očekuje krajem aprila 2026. godine.

Privredna komora Srbije će tokom novembra organizovati brojne promotivne aktivnosti u okviru tradicionalne manifestacije pod nazivom “Mesec dualnog obrazovanja” i tako pokušati dodatno da približi značaj ovakvog načina školovanja privrednicima, ali i učenicima i njihovim roditeljima koji razmišljaju o nastavku karijernog puta.

Širom Srbije biće organizovani brojni promotivni događaji na temu dosadašnjih rezultata, efekata i daljeg razvoja dualnog obrazovanja.

Privredna komora Srbije će u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje organizovati niz susreta sa poslodavcima I u Kruševcu u cilju utvrđivanja potreba za kadrovima i mogućnostima za zadovoljenje tih potreba između ostalog i kroz dualni model obrazovanja.

Takođe, biće održano više konferencija u koorganizaciji sa drugim projektima aktivnim na polju stručnog i dualnog obrazovanja u Republici Srbiji, na kojima će različiti akteri govoriti o značaju ovog modela obrazovanja i iskustvima iz dosadašnje prakse.

Krajem novembra, biće organizovan događaj promocije karijernog vođenja i savetovanja i profesionalne orijentacije u dualnom obrazovanju, u saradnji sa projektom Znanjem do posla.

Završna aktivnost manifestacije biće dodela nagrada kompanijama koje su pružile značajan doprinos u razvoju dualnog obrazovanja.

Kroz dualni model obrazovanja do sada je prošlo više od 1.200 kompanija i obuhvaćeno je skoro 22.000 učenika.