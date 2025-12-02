POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU PROGRAMA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA MLADIH U KRUŠEVCU

Gradska uprava Kruševac poziva gradjane na Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu programa za unapredjenje položaja mladih za period od 2026-2028 godine.

Radna grupa za izradu Programa za unapređenje položaja mladih grada Kruševca za period od 2026 -2028.godine upućuje građanima grada Kruševca, predstavnicima organa grada, ustanovama u kulturi, obrazovanju, socijalnoj zaštiti, zdravstvu, udruženjima građana, pravnim licima, preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima: Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu programa za unapređenje položaja mladih grada kruševca za period od 2026 – 2028. godine. Javna rasprava traje do 9. 12. 2025. godine.

Javna tribina biće održana u Gradskoj upravi Kruševac, dana 9. 12. 2025. godine, sa početkom u 12,00 časova u sali 34 Gradske uprave grada Kruševca.

Tekst nacrta Programa za unapređenje položaja mladih grada Kruševca dostupan je na internet stranici grada Kruševca ( https://krusevac.ls.gov.rs ) i u prostorijama Odeljenja za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kruševca, kancelarija broj 4 u periodu od 08.00 do 15.00 časova, gde se mogu dobiti bliže informacije lično ili na telefon 037/350-14-50.

Predlozi, primedbe i sugestije na nacrt Programa za unapređenje položaja mladih grada Kruševca za period od 2026 -2028. godine u pisanom obliku mogu se dostavljati u periodu do 9. 12. 2025. godine, na adresu: Gradska uprava grada Kruševca, Gazimestanska br. 1, 37 000 Kruševac ili predajom na Pisarnici Gradske uprave grada Kruševca ili na mejl adresu: jasmina.kalicanin@krusevac.rs.