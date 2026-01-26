POVODOM OBELEŽAVANJA DANA SVETOG SAVE NAGRAĐENI NAJBOLJI KRUŠEVAČKI ĐACI I STUDENTI

Povodom obeležavanja dana Svetog Save, Grad Kruševac diplomom, knjigom i novčanom nagradom darivao je 27 učenika osnovnih i srednjih škola i osmoro studenata.

Svečana ceremonija dodele nagrada najboljim kruševačkim đacima i studentima održana je danas u Mozaik sali Gradske uprave. Novčana nagrada za učenike iznosi 15 hiljada, a za studente 20 hiljada dinara. Najbolje Svetosavske učenike i studente pozdravio je gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović.

Na osnovu predloga škola doneta je Odluka o nagrađivanju dvadesetsedmoro najuspešnijih učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola, kao i 8 studenata koji su prošlu školsku godinu, nakon položenih svih ispita, završili sa prosečnom ocenom 10,00. U programu svečanosti učestvovao je hor srednje muzičke škole „Stevan Hristić“.