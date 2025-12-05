POTPISANA TRI UGOVORA ZA DODELU KUĆA SA OKUĆNICOM, PO PROGRAMU REŠAVANJA STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA

U Kruševcu su potpisana tri ugovora za dodelu kuća sa okućnicom, u okviru programa rešavanja stambenih potreba izbeglica.

Na osnovu Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji grada Kruševca u 2025. godini, u Kruševcu su potpisana tri ugovora za tri porodice.

Korisnicima sredstava, odnosno vlasnicima nepokretnosti na osnovu zaključenog, navedenog, ugovora Grad Kruševac uplaćuje po 2 miliona 100 hiljada dinara. Jedan od potpisnika ugovora za dodelu kuće je Stanko Maričić, koji je 1995. godine iz Hrvatske došao u Kruševac.

Kroz program rešavanja stambenih potreba izbeglica ugovore su potpisali Srećko Grbić i Jasna Pavlović.