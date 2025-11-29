POTPISAN UGOVOR SA MINISTARSTVOM TURIZMA I OMLADINE ZA PROJEKAT „VOLONTIRAMO ZA KRUŠEVAC“

U organizaciji Ministarstva turizma i omladine, juče su u Palati Srbije svečano potpisani ugovori sa jedinicama lokalne samouprave čiji su projekti odobreni za finansiranje u okviru Javnog konkursa za podršku u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou. Ovaj javni konkurs, u vrednosti od 57.483.800 dinara, usmeren je na razvoj lokalnih volonterskih servisa, a ugovore su potpisali predstavnici 15 jedinica lokalne samouprave.

Cilj konkursa je pružanje podrške jedinicama lokalne samouprave za osnivanje i institucionalno jačanje lokalnih volonterskih servisa za mlade, kroz sprovođenje aktivnosti koje stvaraju uslove za uspostavljanje, razvoj i promovisanje volonterizma, solidarnosti u društvu i aktivnog učešća mladih u rešavanju problema šire zajednice.

Projekti će omogućiti uspostavljanje standarda funkcionisanja volonterskih servisa, razvoj programa volontiranja, organizovanje obuka za volontere, mentore i koordinatore, kao i izradu lokalnih volonterskih platformi. Planirane su i zajedničke aktivnosti namenjene druženju i umrežavanju volontera, uspostavljanju sistema nagrađivanja, kao i promocija primera dobre prakse.

Poseban akcenat stavlja se na razvoj edukativnih i tematskih ruta za mlade u saradnji sa turističkim vodičima. Ove rute će istovremeno predstavljati kulturno-istorijsko i prirodno nasleđe lokalne sredine i podsticati veće učešće mladih u društvenom i turističkom životu. Na taj način razvijaće se i njihove kompetencije u oblasti turizma i lokalnog razvoja.

U ime grada Kruševca, ugovor o realizaciji projekta „VolonTiramo za Kruševac“ potpisala je Nevena Plavšić, pomoćnica gradonačelnika za omladinu i sport. Za realizaciju projekta odobrena su sredstva u iznosu od 3.000.000 dinara.

